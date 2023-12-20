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20/12/2023

連王菲都痴迷的設計師——Phoebe Philo回歸！Old Celine風格新系列一推出即售罄！她的設計魅力在哪？

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Text: Charlotte Tsui Photo: 品牌相片

　　Phoebe Philo帶著自己的同名品牌強勢回歸！這個新設計師品牌的價格竟然與不少一線奢侈品牌旗鼓相當。沒有時尚騷展示、沒有實體店、網站沒有3D展示圖，不少網站貨品剛開放購買30分鐘內就被一掃而空！多少品牌花盡心思、金錢宣傳、找代言人才能捧起一、兩件大熱單品，她卻輕易的做到了。這就是Phoebe Philo創造的Old Celine吸引力！

 

甚麼是Old Celine？

 

　　Phoebe Philo曾在Celine擔任設計師超過10年，在她執掌的日子，她創造出一種「低調奢華」的風格，其設計具高品質、極簡、卻充滿微妙的設計感。在她離任後，這種風格就被叫做「Old Celine」。她的設計雖然簡約，但是無需明顯品牌Logo，僅從衣服的質感上就能看出高貴韻味，因此深受一眾高學識、高職位的女性喜愛！就連歌后王菲也是她多年的忠實粉絲。

 

 
 
 
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　　在這個轉變快速的時尚圈，她離任6年不但沒有被淘汰，忠粉們依然默默地翹首等待。而Old Celine也成為極簡設計的代名詞，更被媒體頻頻提起，不少品牌也以她的極簡風格吸納她極具消費力舊客戶。現在她回歸了，忠粉們自然不惜花下重金來止渴！

 

下一頁：Phoebe Philo新品牌帶來全新時尚理念

 

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