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27/12/2023

Lyst 2023報告出爐！8大年度時尚重點：Miu Miu蟬聯最強品牌、BLACKPINK Jennie獲選時尚達人！年度手袋竟然是它？

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Text: Christy Yiu

　　轉眼之間，已到2023年年尾，是時候好好總結一下這年發生過的大小事。時尚界的潮流指標The Lyst Index日前公布了「Year in Fashion 2023」，總結出本年最具影響力的品牌、潮流、手袋等，想抓緊來年的時尚趨勢，不妨先回顧本年的時尚重點，從中參透一二。

 

The Lyst Index 2023年度品牌：Miu Miu

 

 
 
 
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　　Prada首席設計師Miuccia Prada的品牌Miu Miu今年再次獲選為年度品牌。在Balletcore熱潮下，Miu Miu的標誌性芭蕾舞鞋大受時尚界歡迎，銷量在3月至9月期間大幅增加了75%；加上今年品牌與New Balance和Church's的強勢聯乘，以及找來Emma Corrin、Kendall Jenner、Gigi Hadid和Ethel Cain等It Girl擔任廣告代言人，令品牌的搜尋量較去年同期增加39%，看來Miu Miu的風頭還會持續一段時間。

 

 
 
 
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The Lyst Index 2023年度標誌：Loewe Anagram

 

 
 
 
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　　Loewe的Anagram拿下了今年的年度標誌！在創意總監Jonathan Anderson的帶領下，Loewe近年收穫了不少粉絲，品牌的獨特四L Anagram圖案充滿特色，在過去幾季也有不少新品以Anagram為設計主軸，像是Paula's Ibiza 系列的Anagram basket bag，推出時搜尋量大增170%；此外，Anagram背心亦是今年第二季的最熱門單品，搜尋量按年增加132%，看來Anagram已成為時尚達人的象徵。

 

 
 
 
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