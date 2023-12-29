楊紫瓊馬來西亞補擺婚宴！穿上好友SHIATZY CHEN訂製婚紗，簡單細膩的手工刺繡，盡顯優雅高貴美

穿起婚紗，和最重要的人牽手踏入生命下一階段，是女人一生最值得紀念的時刻。

現年61歲的奧斯卡影后楊紫瓊上周和前法拉利總裁Jean Todt於馬來西亞舉辦婚宴。二人愛情長跑19年後，回到楊紫瓊家鄉補辦婚宴，焦點當然落在這位影后的婚紗上，而這次楊紫瓊所穿的婚紗同樣也是別具意義：全由她的多年好友SHIATZY CHEN 夏姿・陳設計。

SHIATZY CHEN 夏姿・陳由台灣設計師王陳彩霞於1978年創立，她擅長把中國工藝美學與西方風格相結合，設計出一系列「neo-Chinese chic」風格，深受亞洲名人喜愛，她本人更經常被稱為台灣香奈兒。

楊紫瓊和王陳彩霞相識於微時，前者不時也會亮相於SHIATZY CHEN的時裝秀，更常在秀後互相擁抱；這次楊紫瓊婚宴，SHIATZY CHEN一手包辦了她的婚宴請柬、花藝布置、回禮和婚紗設計，足見二人情深。

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