金球獎2024：紅地毯造型大盤點！Margot Robbie致敬70年代Barbie、Emma Stone優雅亮麗！Timothée Chalamet叛逆搖滾風

第81屆金球獎昨日落幕，今年金球獎有《芭比》（Barbie）、《可憐的東西》（Poor Things）、《奧本海默》（Oppenheimer）和《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）等話題候選電影，演員陣容更是星光熠熠！除了關注哪些演員和電影得獎，明星們的紅地毯造型同樣是焦點所在，今天就和大家盤點2024金球獎紅地毯造型！

Margot Robbie：致敬70年代Superstar Barbie！

自《芭比》上映後，Margot Robbie不時也以芭比造型亮相宣傳活動。今年以《芭比》入圍金球獎，身為主角的她當然也要盛裝出席。昨日Margot Robbie以一身Armani Privé高訂粉色亮片禮服亮相，配以同色的薄紗披肩，向1977年的Superstar Barbie致敬，如人間芭比般性感優雅，在場記者也不禁向她打招呼說：Hi Barbie！

Emma Stone：典雅花朵刺繡超高貴！

憑《可憐的東西》獲得喜劇類最佳女主角的Emma Stone，昨日穿上了來自Louis Vuitton的高訂裸色禮服，禮服花上了足足800小時製作，以前衩設計，綴以全人手刺繡的典雅花朵，盡顯Emma的優雅幹練氣質；配搭同樣來自Louis Vuitton的鑽石珠寶，高貴亮麗。

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