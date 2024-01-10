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10/01/2024

Prada、Jimmy Choo、Maison Margiela低至三折！YOOX x OnTheList期間限定折扣，帶來一系列名牌單品

#YOOX #Fashion #OnTheList
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Text: DIVA 編輯部 Photo: 官方圖片

　　不少人在踏入新的一年，都會為衣櫥添置新衣物，讓自己煥然一新的示人。然而，錯過了年末的Black Friday也沒關係。網上購物平台YOOX與快閃平台 OnTheList 合作，帶來了期間限定活動「Secret Room」。繼意大利站和紐約站完美落下帷幕後，於日前來到了香港，展開為期13天的快閃優惠活動。

 

 

　　YOOX成立於2000年，是一個主打時尚潮流、設計和藝術的網上購物平台，涵蓋設計師品牌與各類單品，還經常與藝術家聯手合作的獨家產品。自2020年來，平台推出「HI GUY_Z!」系列，主打Gen-Z 的年輕一代。而OnTheList成立於2016年，是亞洲首個會員制快閃購物平台。

 

 

　　時次合作，OnTheList將陳列室變身色彩繽紛的步入式衣櫥，以獨家價格展示YOOX精心挑選的時尚單品，品牌包括Prada、Ferragamo、Jimmy Choo和Maison Margiela等，且每天都有新品上架！與此同時，活動邀請了新加坡現代街頭藝術家 Sam Lo用上重用回收包裝紙箱，即場創作壁畫，以及在舊衣物印上為本次活動特別定制的絲網畫圖案，讓衣物重生！

 

 

精選產品

 

Prada水桶包

折扣:3折

折後價: $2,837

Maison Margiela單肩包

折扣:22折

折後價: $5,22

Ferragamo手提包

折扣: 3折

折後價: $2,570

Jimmy Choo高跟鞋

折扣: 25折

折後價: $1,262

Ganni短靴

折扣: 3折

折後價: $1,061

Jacquemus連身衣

折扣: 3折

折後價: $644

 

YOOX x OnTheList「Secret Room」

日期：1月9日 - 1月20日

時間：早上8時至晚上8時

地址：鰂魚涌太古坊濠豐大廈4

查詢：OnTheList

查詢：YOOX

 

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