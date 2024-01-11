最保值名牌手袋：Hermès、Chanel、Louis Vuitton排名公開！愛馬仕Constance保值率達130%、投資Chanel 22有驚喜？

說到投資理財，除了股票房地產，亦有不少人鍾情投資名牌手袋，畢竟手袋即使不自用，放著觀賞也開心。上月，美國二手手袋平台Rebag公布了年度報告「The 2023 Report」，總結了不同品牌的保值度，以及各個品牌的保值袋款。新年新開始，在入手名牌包包前，不妨先好好研究哪些手袋最值得入手！

時尚界獨角獸：Hermès、Goyard

報告列出不同品牌的保值率，從圖表可見，Valentino Garavani、Givenchy的百分比大約只得40%左右；而Louis Vuitton、Chanel則落在80%以上的位置。在眾多品牌中，只得Goyard和Hermès有著超過100%百分比，被Rebag稱為「時尚界獨角獸」！

Hermès：Constance保值率達130%！Birkin三甲不入？

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先來看看女生們夢寐以求的愛馬仕！從小資女最愛的Kelly To Go Wallet，到一袋難求的Birkin、Kelly和Constance，Hermès頭10位手袋的保值率基本上也有80%以上。當中以Constance Bag最高，達130%。Constance Bag袋身以四方型設計，翻蓋位置飾上大型H金屬扣，簡約奢華，比起Birkin和Kelly，更是愛馬仕近年最受歡迎的袋款。

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至於Picotin Lock Bag則以約120%的保值率排名第二，Picotin Lock Bag以低調樸實設計見稱，袋身看似一個小籃子，中間位置綴有標誌性的 Hermès 金屬鎖扣，配合寬大容量，實用度高同時充滿精緻感，更顯低調魅力。

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萬萬想不到，人氣Kelly Bag只得第三！不過Kelly Bag的保值率約維持115%，表現仍算不錯。身為Birkin的姐妹款，Kelly Bag取名自前影后摩納哥王妃Grace Kelly，多年來Kelly Bag也深受愛馬仕藏家歡迎，加上有不同尺寸和皮革款色，收藏自用也十分適合。

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