Hermès 2024春夏配飾搶先看：注目Fonsbelle Chaîne、Kelly Multi Pocket To Go手袋！H08腕錶四色新登場、玩味復古絲巾

天氣乍暖還寒，雖然仍是冬天，但各天時尚品牌的春夏單品已陸續上架，為大家帶來陣陣暖意。上周Hermès在香港舉辦了2024春夏配飾系列預覽會，今季品牌以位於巴黎福寶大道24號的總店為靈感，為大家走進愛馬仕的家，呈獻一系列具品牌標誌性元素的手袋和配飾。

注目Fonsbelle Chaîne手袋、Kelly Multi Pocket To Go！

先看看數個今季注目的手袋。Fonsbelle Chaîne Box 以Henri d’Origny在1970年創造的原版設計為靈感，以皮革圓角裁製工藝、具分量的金屬鍊帶扣復刻出全新版本。手袋挺身堅硬，袋扣的開關完全隱沒於襯裡下；打開手袋後，更有一塊隱藏的鏡子，細節位滿滿。

去年春夏系列首次登場的Arçon手袋，以馬鞍襟翼設計的靈感，簡約卻充滿細節，剛推出便大受歡迎。Hermès今季新增小巧款式P’tit Arçon，手袋同樣擁有正前方口袋、經典袋扣；肩帶可調校成肩揹或斜揹，可愛彎月的輪廓，相信會是本季大熱之一。

Birkin手袋在本季換上靈感源自1950年代 trompel’oeil連身裙的新設計，在手袋以人手繪製福寶大道總店的圖案，白色墨水在黑色Evercalf小牛皮上繪出如水粉彩般的筆觸，這個Birkin最獨特之處，莫過於經典的掛鎖變成了的士高鏡面球，精緻可愛。

近年人氣的Constance手袋亦於本季推出新設計。新版Constance外型比過往更修長纖細，手袋採用單風琴摺結構設計，保留原版元素，像是內插袋、可拆式鏡子和肩帶，可肩揹或斜揹，配以經典H字袋扣，是日常穿搭好物。

如要選一個本季最注目的手袋，絕對是這個Kelly Multi Pocket To Go Box。手袋由三個可愛小盒組成，配以經典Kelly旋轉扣，可橫向或垂直使用；手袋內藏組合式間隔，容量大增，可收納電話、化妝品、耳機、鑰匙等隨身物品，比任何「小廢包」都要實用！

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