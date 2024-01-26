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26/01/2024

情人節2024：粉色手袋禮物清單！Chanel童趣可愛編織Mini Flap、Louis Vuitton可甜可鹽CarryAll PM、Gucci經典 GG Marmont

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　情人節將至，男士們預備好禮物了嗎？若是不知道另一半喜歡甚麼，相信手袋絕不會失策。今天編輯部為大家精選了最具情人節氣氛的粉色系手袋清單，即使不是用作送禮物，女生們也可以買給自己作為獎勵，過一個甜蜜節日。

 

Chanel：溫柔粉色Boy Chanel、童趣可愛編織Mini Flap Bag

 

　　Boy Chanel手袋由Chanel已故前設計總監Karl Lagerfeld設計，面世至今超過10年仍是熱賣款式。Boy Channel設計靈感源自品牌創辦人Coco Channel的中性美學，在標誌性的菱格紋設計上，飾以剛強的粗線條，呼應「Boy」這個名字，剛中帶柔。在2024春夏，品牌釋出最新的淺粉紅色Small Boy Chanel手袋，在亮面粒紋小牛皮上綴以銀色金屬，比金色金屬款式多一份溫柔甜美。

 

Small Boy Chanel Handbag $46,500

購買點

 

　　編織是春夏單品不能缺少的元素。本季最新推出的Mini Flap Bag以拉菲草編織為主角，菱格紋改成了編織圖案，充滿童趣可愛感，卻不失Chanel的高雅；翻開手袋，內藏拉鏈格和口袋，可放入鑰匙等小物，增添實用性，適合喜歡以小袋配襯穿搭的女生。

 

Mini Flap Bag in Raffia $47,100

購買點

 

下一頁：Gucci性價比高GG Marmont、復古Gucci Blondie

 

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