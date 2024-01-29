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29/01/2024

韓韶禧巴黎之旅穿搭單品、彩妝好物大公開！全新Dior Book Tote、貴氣針織外套！迷人紅唇是這個色號

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Text: Christy Yiu Photo: Dior

　　女神韓韶禧上周以Dior品牌大使的身份前往巴黎，欣賞品牌的2024春夏高級訂製服時裝秀，一舉一動都成為眾人目光所在，尤其是她咬著筆蓋為粉絲簽名的一幕，再次圈了不少新粉！今天編輯部便為大家一一解構韓韶禧在巴黎之旅的穿搭和妝容，跟上女神步伐！

 

 
 
 
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出發前的悠閒穿搭

 

 

　　出發到巴黎的韓韶禧，以一身來自Dior的悠閒造型現身仁川機場。韓韶禧穿上品牌本季Essential Items之一的Caro外套，外套以羊毛抓毛絨針織而成，毛茸造型充滿冬日感；背面飾有的對比色「CHRISTIAN DIOR」標誌，則為外套增添一絲高貴。韓韶禧下身選擇搭配牛仔褲，配以Saddle腰帶和D-unit短靴，優雅又帥氣。

 

 

　　手袋方面，她手上拿著的是Dior今季最新登場的Macrocannage Book Tote。手袋以石灰色小牛皮製成，飾有大型藤格紋圖案，其中一個手柄上綴有淡金色飾面金屬 D.I.O.R吊飾，優雅大方。中碼尺寸輕盈實用，像韓韶禧般拿上機用也絕不成問題。

 

Caro Jacket $21,500

購買點

Fitted Jeans $8,900

購買點

Dior Saddle Belt $5,000

購買點

D-unit Ankle Boot $16,200

購買點

Medium Dior Book Tote in Stone Gray $33,500

購買點

 

下一頁：高貴現身巴黎街頭！

 

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