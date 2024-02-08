情人節禮物推薦！佛羅倫斯小眾寶藏手袋品牌Cuoiofficine：獨特圖案及細緻手工，向愛侶展現時尚品味

當大集團LVMH和Kering一一收購了歐洲知名品牌後，從前擁有百年歷史的家庭式品牌及手工坊雖然保留名字，但卻失去了各自的特別之處，變為商業化的産品。編者這次就為大家介紹一件真正的歐洲品牌——Cuoiofficine。

Cuoiofficine作為一個不為人知的小眾寶藏品牌，有品味的人一眼便能看出做工，但拿出街又不怕與人撞款！品牌坐落於佛羅倫斯熱鬧商業街，不但材質上乘、手工細緻，還有鮮明的設計元素。即使家庭式經營及手工生產成本不菲，但卻沒有大品牌的宣傳支出及龐大利潤，其價格更為親民。這個情人節不如送愛侶一個充滿藝術及質素的手袋，展現自己的好品味吧！

View this post on Instagram A post shared by Cuoiofficine (@cuoiofficine)

座落佛羅倫斯的意式皮具店

佛羅倫斯是一個充滿藝術品味的城市，不但擁有知名的學院美術館及烏菲茲美術館，街道上更是滿滿的藝術與時尚商店。走過知名的老橋Ponte Vecchio，一眼就被一家皮具店所吸引了；雖然意大利有不少皮具店，但Cuoiofficine的設計別具一格，皮革上印有特別的設計花紋，顏色搭配也很有趣味。

View this post on Instagram A post shared by Cuoiofficine (@cuoiofficine)

獨一無二的藝術花紋

這家皮具品牌由Timothy 和 Tommaso Sabatini 兩兄弟在佛羅倫斯創立，他們將意大利上乘皮革、成熟的手工藝及佛羅倫斯的藝術氣息融合，設計出特別的手袋。而最特別之處要數手袋上的圖案，生動、細膩，還有不同的顏色配搭。原來這是來自17世紀的Marbling古老製法，由於圖案由人手在水面上勾勒，所以即使同樣顏色，同樣款式，但花紋都不可能相同，所以每個設計都是獨一無二的！

View this post on Instagram A post shared by Cuoiofficine (@cuoiofficine)

下一頁：超美款式推薦