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16/02/2024

名牌Loafers：時尚人必入手的百搭樂福鞋！Chanel、Gucci、Prada等5大品牌舒適又時尚的Loafers推薦

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Text: Charlotte Tsui

　　Loafers是鞋櫃必備的款式，比起高跟鞋更舒適，比起運動鞋更正式、時尚。它絕對是最百搭的鞋款，無論是短裙、西裝褲、牛仔褲都能輕鬆搭配，穿出既休閒又時尚的風格。因為它是長青款式，所以許多人都不介意花較貴的價錢買奢侈品牌的出品。不過，不要理所當然地以為貴價就一定舒適，有些牌子價錢貴、牛皮又刮腳。若你也想入手一雙百搭Loafers，不妨先看看這5雙好穿又時尚的人氣鞋款吧。

 

Gucci：樂福鞋的鼻祖

 

       若你正考慮入手第一雙Loafers，或者想要一雙經得起時間考驗的款式，那Gucci絕對是Loafers之中的經典。它在7、8年前第一個帶起樂福鞋潮流，在這幾年其他品牌紛紛推出，甚至還推出厚底變奏版，但Gucci的經典馬銜扣Loafers依然佔有舉足輕重的地位！

 

 
 
 
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       一眼就能認出Gucci出品的馬銜扣，加上舒適柔軟的羊皮，鞋跟的車線還能將軟羊皮折疊踩在腳跟下，夏天便能變身為穆勒鞋。除了經典款式，Gucci也推出了現在流行的厚底款式，感覺更時尚。不過，鞋跟較重，穿起來也比較硬一些，大家可以根據自己的喜好購買。

 

馬銜扣樂福鞋 （購買點
$7,900

 

下一頁：CELINE：時尚凱旋Logo及舒適牛皮

 

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