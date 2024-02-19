以性感機械人裝出席《沙丘2》首映禮！解構Zendaya的前衛穿搭術、Oversize西裝突顯完美長腿

《沙丘瀚戰：第二章》（Dune : Part Two）上周在倫敦舉行首映會，除了有男神「甜茶」Timothée Chalamet、驚喜現身的Anya Taylor-Joy，還有素來有「紅地毯女王」之稱的Zendaya。Zendaya以一身Thierry Mugler 1995年高級訂製服裝現身，宛如從電影走出來的機械人，震撼全場。

曾被譽為設計鬼才Thierry Mugler，設計風格以超現實主義見稱，從汽車、昆蟲，到機械人，也是他的設計靈感，Zendaya這次穿上來自Thierry Mugler在1995年高訂秀上首次登場的「Woman of Steel」，呼應《沙丘2》的科幻氛圍。

View this post on Instagram A post shared by Nineties Anxiety (@90sanxiety)

Zendaya以膚色內搭，配以如機械人般的盔甲，盔甲在胸前、小腹、大腿位置均以透視設計，完美展現身體線條，集性感與未來元素於一身；身兼Bvlgari代言人的Zendaya，則在頸間綴上Bvlgari藍寶石鑽石項鍊，則為她增添一絲貴氣。

身高178cm的Zendaya，無疑是穿搭界的「天花板」，今天就和大家一起解構Zendaya的穿搭美學，看看能否為你的穿搭添上多一份靈感。

下一頁：Zendaya的性感前衛穿搭術