Louis Vuitton手袋加價！5大漲價手袋一覽：人氣CarryAll MM、NéoNoé MM加多少？大熱Boulogne突破$2萬元？

精品手袋的價格，永遠也沒有最高，只有更高。踏入2024年度第一季，Louis Vuitton已完成本年在中國市場的首次加價，加幅落在約6%左右；而近日香港LV官網，亦悄悄調高部分手袋的價格。雖然這次加價和去年價格整調相比，加幅不算太多，不過名牌手袋這回事，還是早買早享受。以下為大家整理好是次加價的經典袋款，不要再猶豫了！

#1 CarryAll MM

LV的CarryAll MM 以超大容量見稱，手袋以Monogra帆布製作，綴以天然皮革飾邊，洋溢現代氣息。手袋內備有拉鏈口袋和可拆式拉鏈收納包，手柄設有金色搭，扣可調節長短，適合不同場合使用；加上巨大容量，除了日常用品，放電腦也毫無難度，十分適合出遊使用。這次CarryAll MM由$20,700加至$22,700，加幅二千元，仍是可接受的範圍，想入手就不要多想了！

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