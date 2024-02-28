Delvaux、Prada、LOEWE春日注目新手袋上架！低調奢華Léonce／可愛甜甜圈鏈條Flamenco Purse／簡約優雅Buckle Bag

乍暖還寒的天氣，彷彿提示我們已踏入春天，是時候卸下厚重的大衣，換上輕薄的穿搭。今次為大家推介幾款來自Delvaux、Prada、Loewe等的春日新手袋，以別具質感的設計，點綴接下來的溫暖日子。

比利時皇室御用！Delvaux Léonce

來自比利時的皇室御用品牌Delvaux，品牌走低調路線風格，卻在時尚界有著與Chanel、Hermès不相伯仲的地位，從品牌的熱門Le Brillant、Le Tempête手袋，至具現代設計元素的Le Madame，也總是散發一種不可言喻的奢華感。

踏入2024春夏，Delvaux推出全新的Léonce系列，手袋設計靈感源自同名藝術家Léonce，熱愛繪畫的她，曾把畫筆放在心愛的Delvaux手袋中，留下點點顏料的印記，由孫女Julie傳承下來。後來Julie加入了Delvaux工作，品牌便把這個故事融入設計概念中，Léonce亦由此誕生。

這個全新系列分成了Léonce、小尺寸的Léonce Small和手拿包Léonce Clutch，手袋設計修長俐落，選用Opera Calf小牛皮精製而成，在宛如一封情書般的外型上，飾以品牌標誌性的D形黃銅扣，一看便是愛上。

Léonce和Léonce Clutch共有夜空藍色、經典黑色和玫瑰木酒紅色，三款色調也散發濃濃的70年代復古情調，知性優雅；而Léonce Small則以暖棕色取代玫瑰木酒紅色，更具暖和的感覺，怎樣也不會看膩。

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