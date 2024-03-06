潮濕是手袋天敵！5大名牌手袋保養法：防潮珠VS雪梨紙哪樣更好？手挽綁絲巾超有用！Chanel小羊皮、Louis Vuitton帆布袋該怎樣清潔？

在這回南天的日子，濕度愈來愈高，就連打開抽屜，也有冒出濕氣的感覺。香港的潮濕天氣，除了要為家居去濕，也要留意心愛的精品手袋會否出現發霉變形的情況。在不想時常拿去保養維修、家中又沒有專業清潔劑的情況下，可以如何在家自行為心愛手袋保養呢？

#1 保持手袋原型

保持手袋原型是最基本的一步！我們平日使用手袋時，也會放進各式各樣的物品，今天放了小物，明天放的便可能是一台平板電腦。被不同物品擠壓過後，手袋的皮革容易變型，因此在不用的時候，建議可放進專用內袋或是充氣袋，以保持手袋原型。

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#2 保持乾爽

即使不是回南天，香港的天氣仍是偏向潮濕，因此平日要盡量把手袋保持乾爽。建議平日可把手袋擺放在通風處。在濕度高的時候，可以抽濕機輔助，以防手袋因太濕而發霉；不過濕度過低的時候，手袋有機會出現乾裂紋，因此也要留意。

#3 防潮珠 VS 雪梨紙

不少人也喜歡把防潮珠放進手袋，雖然防潮珠有助吸濕，但若是放進了皮革手袋，內含的化學成份有機會令手袋脱色和損毀皮革，是手袋的大敵！想保護手袋免於濕氣侵襲，可以雪梨紙包裹手袋，由於雪梨紙有吸濕作用，定時更換亦可達執至防潮功效，不少名牌手袋出廠時也以雪梨紙包裹著，亦是同一原理。

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#4 防塵袋收納

手袋到手後，記得不要丟掉防塵袋！用完手袋後，除了做好以上步驟，亦要把手袋放回防塵袋內，因為塵埃和毛髮也有機會令手袋霉，把手袋放入防塵袋，可預防皮革與其他物質接觸，同樣能起防潮作用，防塵袋絕對是一大寶物！

#5 手挽綁絲巾

不少女生也喜歡在手袋的手挽位置綁上絲巾，其實絲巾除了為手袋增添時尚魅力，更是大有用處！由於手挽是我們最常接觸的地方，容易沾上手上的油份，導致手袋脱色，因此在綁上絲巾，能有效保護手挽位置，令手袋大大保值的同時又精緻美觀，一舉兩得。