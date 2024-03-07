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07/03/2024

再見了，最時尚婆婆Iris Afpel！曾為9位美國總統任室內設計、超人氣H&M合作聯乘！102歲時尚達人：「你可以買到時尚，但必須自己掌握風格」

#杜魯門 #美國總統 #紐約大都會博物館 #風格 #甘迺迪 #室內設計 #穿搭 #Inner Beauty #H&M #時尚 #Iris Afpel #人瑞‬‬ #Rara Avis‭: ‬The Irreverrent Iris Apfel #時尚天后的繽紛人生‬ #Fashion News #列根 #克林頓
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Text: Christy Yiu

　　Coco Chanel曾說：「在三十歲時可以嬌豔動人，四十歲時應該風韻雍容，往後的年歲你就該成為不朽的經典。」時尚除了是衣服，更是我們穿在身上的智慧。

 

　　最能貫徹這般理念的，大概就是在美國有最時尚婆婆之稱的Iris Apfel。Iris Apfel月初在美國家中辭世，享年102歲，生前以浮誇時尚穿搭見稱的她，在時尚界留下種種足跡，從紡織專家至時尚達人，她讓我們看到的，是時尚永無年齡之分。

 

 
 
 
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　　Iris Apfel於1921年在美國紐約皇后區出生，父親在家族經營的玻璃鏡片公司工作，母親則是時裝小店的老闆娘，這樣的背景令她從小已受濃厚藝術氣氛熏陶，她在大學時期也前往了紐約大學攻讀藝術，並在畢業後到《女裝日報》工作，同時擔任時尚插畫家Robert Goodman的助理，開始她在時尚界的發展。

 

 
 
 
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下一頁：曾任美國總統擔任室內設計、標誌性的誇張穿搭

 

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