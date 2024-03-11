奧斯卡2024：盤點10大紅地氈造型！影后Emma Stone浪漫優雅、紅氈女王Zendaya低調登場！影帝Cillian Murphy心口胸針出自香港品牌？

《第96屆奧斯卡金像獎》今天完美落幕，相較過往幾年，今年的奧斯卡頒獎禮更具話題性，單是Ryan Gosling現場化身《Barbie芭比》的Ken獻唱〈 I’m Just Ken 〉一曲，還有John Cena全棵頒獎，已讓台下氣氛超高漲！除了表演和得獎名單，一眾明星們的紅毯造型亦是焦點，一起看看今年奧斯卡的精緻紅地毯造型吧！

Emma Stone：仙氣波浪魚尾裙

Emma Stone今年憑《可憐的東西》（Poor Things）再次奪得奧斯卡影后！作為Louis Vuitton的牌大使，Emma Stone這次再次品牌的高訂禮服現身，這次她選擇了薄荷色的抹胸魚尾晚裝，禮服腰間的波浪設計尤其突出，修飾腰線同時增添氣質。相比浮誇的首飾，Emma選擇了同樣來自LV的黃寶石頸鏈作為配搭，簡約點綴項間，浪漫優雅。

Margot Robbie：不再是浮誇芭比？

自《Barbie芭比》上映後，Margot Robbie一直也以復刻芭比造型亮相宣傳活動，不過這次奧斯卡頒獎禮她卻明顯偏向低調，改以一襲Versace的抹胸黑色禮服登場，禮服剪裁貼身，腰間位置採用打摺設計，修飾線條，全黑的禮服亦剛好能映襯她的小麥膚色。和Emma Stone一樣，Margot Robbie這次在首飾配搭方面亦走相對低調的路線，供在手腕和指上綴上來自Fred Leighton的麻花設計手鐲和戒備，散發優雅的氛圍。

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