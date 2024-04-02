02/04/2024
CHANEL手袋廣告電影：Brad Pitt、Penélope Cruz重現愛情經典！關於11.12手袋的5件事：首個使用皮穿鏈、雙C Logo的手袋就是它
Christy Yiu
Christy Yiu
不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。
Senior Content Editor
常說電影和時尚密不可分，從去年的荷里活大電影《芭比》（Barbie），到最近於第48屆香港國際電影節上映的《貓王與我》（Priscilla），也會看到CHANEL的身影。
CHANEL向來熱衷藝術創作，品牌於日前釋出最新廣告電影，由Penélope Cruz和Brad Pitt主演，向1966年經典電影《男歡女愛》（A Man and A Woman）致敬，為粉絲帶來不少驚喜。
“Do you have any rooms available?”
“請問還有空房嗎？”
——《男歡女愛》
這廣告片由Inez & Vinoodh拍攝兼執導，對白和分鏡幾乎完整復活了電影橋段，Penélope Cruz和Brad Pitt在片中飾演處於曖昧中的男女，而跟隨Penélope Cruz的CHANEL經典手袋便成為了這段浪漫關係的見證。
雙C Logo、皮穿鏈、菱格紋……影片中，Penélope Cruz手上的正正是CHANEL的經典11.12手袋，這個由老佛爺Karl Lagerfeld為CHANEL設計的第一款手袋，至今已誕生40多年，仍是品牌最受歡迎的經典款式之一，究竟這個經典11.12手袋，藏著甚麼秘密細節？
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