Hermès入門飾品推介！$5,000以下入手人氣Olympe情侶戒指、一物二用Behapi手環、經典T扣Glénan編織系列

Hermès是不少時尚愛好者一生的Dream Brand，不過要入手愛馬仕的包包，除了要有足夠Budget，還有一顆能等待的心。其實，Hermès除了手袋值得收藏，還有各種時尚飾物。當中更有不少不用$5,000便能入手，作為剛入坑愛馬仕的新手，相信也會是不錯的選擇。

Olympe：低調優雅「H」字母

要說Hermès的經典系列，當然少不了Olympe。Olympe以金屬配以小牛皮、荔枝壓紋或是素面，交叉設計，形式出低調的「H」字母，線條圓渾，散發優雅感覺，卻不只限於女生，是男女都適合配戴的系列。

當中Olympe ear cuff以小牛皮搭配鍍玫瑰金五金配件製成，品牌特意以耳夾方式呈現，即是沒有耳洞也能輕易配戴；相比大尺寸的耳環，小尺寸耳夾能低調點綴耳邊，只戴一邊同樣充滿時尚美態，加上鍍玫瑰金設計，敏感肌也不用擔心。

來自同樣系列的，還有Olympe ring。戒指同樣以小牛皮搭配鍍玫瑰金，共有兩款尺寸，加上不同配色，十分推薦作情侶戒使用！

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