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15/04/2024

金像獎2024：盤點紅地毯女星精彩造型！劉嘉玲最具話題「龍蝦裝」、余香凝簡約華麗影后Look！Angelababy驚喜現身超仙氣

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Text: Christy Yiu

　　「第43屆香港電影金像獎」昨晚完美落幕，大家滿意得獎結果嗎？除了得獎名單頒獎禮的紅地毯盛況同樣值得回味。從Angelababy的驚喜現身，到劉嘉玲的「龍蝦裝」，女星們的造型也充滿話題性，一起來看看今屆金像獎有哪些不能錯過的造型吧！

 

劉嘉玲：最具話題「龍蝦裝」！

 

Source/ online

 

　　要數今屆金像獎最具話題的造型，必定是劉嘉玲的「龍蝦裝」。昨日劉嘉玲穿上一套「金色龍蝦」禮服現身頒獎台，代丈夫梁朝偉領獎。她胸前的巨大金色龍蝦頓時成為全場焦點，令不少人想起1991年電影《與龍共舞》中，葉德嫻的一套「龍蝦禮服」。

 

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　　這套看似怪異的禮服其實是來自法國高訂品牌Schiaparelli的2024春夏系列，品牌創辦人Elsa Schiaparelli一直對龍蝦等的甲殼動物情有獨鍾，曾把龍蝦融入其設計中，而這套金色龍蝦禮服，便是品牌創意總監Daniel Roseberry向Elsa Schiaparelli的設計致敬。

 

Source/ online

 

　　劉嘉玲上台後，有人嘲笑她的一身裝扮過於浮誇，亦有人認為只有她才能穿上這般禮服；你又是怎樣看呢？

 

下一頁：余香凝簡約華麗影后

 

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