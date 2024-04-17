LOEWE 2024 Paula’s Ibiza：特大可愛Squeeze Bag、人氣Puzzle Tote推拉菲草版本！Flamenco Purse Bucket多種揹法超實用！

耀眼的太陽，彷彿提醒我們初夏已悄悄來到。每年4月，LOEWE也會釋出年度的Paula’s Ibiza系列，品牌創意總監Jonathan Anderson以夏日的海島生活為題，從一系列的編織、印花、色彩繽紛的單品，帶大家走進西班牙Ibiza小島，享受清爽的夏日。

今年的Paula’s Ibiza系列找來了韓國人氣男團NCT成員泰容、葛萊美獎得主歌手Yebba Smith、創作歌手070 Shake等名人拍攝形象廣告，可見本季以音樂創意為主要元素。大家最期待的手袋款式，同樣延續品牌享負盛名的編織工藝，變奏出本季限定的Puzzle、Puzzle Fold和Squeeze Bag。

慵懶夏日感！XL Squeeze Bag

先來看看LOEWE的官網率先展示的4款手袋，去年才剛推出的Squeeze Bag這次被放大成XL版本，手袋以天然小牛皮製成，和原版不同的是，Paula’s Ibiza版本以粗棉繩帶取代標誌性的甜甜圈鍊帶，在繩帶末端飾上金色Anagram Pebble，換上不同材質的繩帶後，增添了手袋的慵懶感，加上特大的尺寸，予人夏日出遊的感覺。

人氣大容量Tote Bag：Puzzle Fold Tote in Raffia

同樣是去年的人氣新款，Puzzle Tote這次則以品牌標誌性的酒椰纖維（Raffia拉菲草）的造型登場。Puzzle Tote從品牌的經典Puzzle手袋的幾何線條汲取靈感，重新詮釋幾何建築美學，能折疊成小小的四方型，集實用與設計於一身。手袋的手柄位置採用了黑色小牛皮，正面飾有金色LOEWE標誌，換成了酒椰纖維後，手袋的拼接位置改用縷空設計，讓甚具厚度的酒椰也能輕鬆折疊，同樣方便實用。

下一頁：Small LOEWE Font Tote、Flamenco Purse Bucket bag