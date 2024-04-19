雨季來了！時尚功能名牌雨靴推薦：Chloe高跟皮靴設計、Maison Margiela分趾時尚感Max！Moncler性價比最高

雖然雨季還未正式來臨，但自從步入春夏天交接的日子，天氣狀況愈來愈不穩定，不想平日愛穿的鞋子遭殃，先要入手一對時尚實用兼備的雨靴。以為只有功能品牌的雨靴可以選擇？其實不少精品品牌也有推出時尚雨靴，下雨天也能輕鬆穿出時尚感！

#1 Chloe Betty Rain Boots

雨靴設計大多以平底為主，因鞋底與地面的接觸面愈大，愈能抓緊地面，從而達至防滑的效果。Chloe的Betty Rain Boots卻是例外，以高跟設計，重新詮釋雨靴的時尚哲學。

Betty Rain Boots採用全橡膠製作，鞋頭改以雨靴少用的方頭設計，乍看令人想起經典皮靴，品牌的標誌性輪廓設計減低了雨靴的膠感，更是易於配襯穿搭。雨靴整體設計低調，外側飾上同色Chloé標誌，推介配搭牛仔單品，更能散發獨特個性。

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