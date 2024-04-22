Y2K千禧時尚潮流打入時裝周！Chloé再掀起波希米亞風！船跟涼鞋Wedge Mules如何搭配？春夏Must-have Items推薦

每年春夏季來臨，談起度假風穿搭的時候，都總會提到涼鞋這款must-have item。由復古俏麗的矮跟mary jane到型格平底鞋等，涼鞋的確佔了春夏OOTD的一定版面，而適逢Y2K的時尚潮流繼續愈演愈烈，今季復古風則由Chloé的創意總監Chemena Kamali，帶領我們回到波希米亞風的船跟涼鞋 Wedge Mules上。

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帶有一定高度能修飾腿型，同時舒適又好穿的Wedge Mules，在2005至2015這十年期間，曾在荷里活及歐美時尚界中掀起風潮，如Jennifer Lopez、Jessica Alba等各女星，甚至是英國王妃Kate Middleton的私服造型中都不難看到。

而來到近年，不少時尚女星，如Anne Hathaway及Nicola Peltz，都會在度假風或日常休閑風造型中，換上Wedge Mules，即使是簡約普通造型，都能頓時添上青春活力感。

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