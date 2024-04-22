夏日山系穿搭！The North Face Urban Exploration 2024春夏系列：戶外機能糅合時尚設計，輕簡實用雨季必備！

連日的傾盆大雨，彷彿提醒我們夏季的到來。面對每日難以預計的天氣，不想悉心配搭好的衣服淪為「濕布」，就該換上功能性運動服飾。說到這裏，相信著重時尚穿搭的大家也會怕運動服飾感覺老派，其實時尚與機能也能同時並存。The North Face本季的Urban Exploration 2024春夏系列，繼續把時尚設計融入戶外裝備，帶來一系列具質感的功能性服飾。

延續「天際穿躍」主題，本季Urban Exploration以「縱意都市」為概念，把高性能科技延展輕盈戶外裝備。當中Mesh Piecework Vest用上多袋帶扣設計，具實用感，背心設計靈感源自越野跑背心外套；若追求更全面的功能性，可考慮同系列的外套Mesh Piecework Jacket，兩者以墨綠色拼接薄荷綠色，散發春日氛圍。

在天氣炎熱、不想穿外套的日子，Double Layer SS Tee便是出遊好拍擋。T恤採用雙層彈性網布物料，提升透氣感覺，穿整天也不會有悶熱感，配搭同色系的Ease Shorts短褲和漁夫帽，更添時尚感覺。下雨天不想鞋子沾，可換上Never Stop Mule 營地鞋，鞋子以運動鞋版型為基礎，採用Surface Ctrl™橡膠鞋底，輕盈又防水，是雨季必備的單品。

男裝方面，Stripe Shirt條紋恤衫使用了Flashdry 物料，可速乾以及吸濕排汗、口袋位置綴飾登山繩，呼應攀登元素；Casual Shorts則採用Windwall防風物料以及DWR防潑水處理，將專業性能融入日常輕簡設計，不怕下雨天沾濕，穿著更是舒適。

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