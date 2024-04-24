24/04/2024
巴黎奧運2024：各國運動員隊服公開！法國隊Berluti燕尾服超奢華、加拿大Lululemon印花隊服！澳洲隊西裝外套內藏心思位？
Christy Yiu
Christy Yiu
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還有3個月，就是2024年奧運開幕的日子。本屆奧運選址法國巴黎，在這個浪漫歷史悠久的國度，令這件盛件的一舉一動更是觸目。隨著開幕日子愈來愈近，世界各地的運動員亦開始整裝待發。各國代表隊近日陸續公開巴黎奧運隊服，想要勝出比賽，先由氣勢造型開始！
法國隊：Berluti超奢華燕尾服
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繼奧運獎牌和火炬後，LVMH再為法國的開幕式隊服操刀。隊服邀請了百年品牌Berluti設計，以燕尾服為靈感，糅合法國國旗的標誌性藍、白和紅色。隊服以藍色為基調，衣領的漸變色設計份外優雅，流露法式時尚美態。Berluti這次更為女性運動員製作了無袖版本上衣，就連下身也有供褲子絲質裙以供選擇，整套隊服的設計從內到外，也充滿細節位。
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比賽隊服方面，則找來了街頭服飾品牌Pigalle創辦人Stéphane Ashpool與法國運動品牌 Le Coq Sportif 合作，把法國國旗的三種色彩加以更抽象的詮釋，色彩相互融合，點綴於純白的運動服，集時尚於機能於一身。
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