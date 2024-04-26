雨天穿搭指南：如何配搭乾濕褸凸顯時尚造型？短褲+長雨靴減低笨重感！手袋應選這個材質

踏入雨季，天氣陰睛不定，天文台幾乎每天也發出暴雨警告，雨傘已成為了我們每天不能缺少的防水裝備。不過，面臨傾盆大雨，只靠一把雨傘並不足夠，想輕鬆躲避雨水，除了雨褸、雨靴，原來下雨天用的手袋也有講究？一起從穿搭入手，雨天也不用擔心！

雨天穿搭公式#1：必備乾濕褸！

View this post on Instagram A post shared by Katelle M. (@ktlaime)

雨褸或風褸也是雨天的必備單品。除了薄風褸，不妨選擇乾濕褸（Trench Coat），上大多乾濕褸也以防水防風物料設計，適合陰睛不定的日子穿著，亦更具時尚感。相對歐美女生，亞洲女生身型較為嬌小，選擇乾濕褸時可著重於中長身設計，修飾個人比例。

View this post on Instagram A post shared by GIOVANA SCHMITZ (@gigi_schmiitz)

此外，乾濕褸在用色上向來較其他單品沉實，想為穿搭增添活力感，可以鮮色內搭配以沉色乾濕褸，凸顯個人造型感。

View this post on Instagram A post shared by Maria Panteli (@maroobii_)

View this post on Instagram A post shared by A Y B I K E S T I L (@aybikestil)

下頁看更多雨天穿搭公式！