春季優雅穿搭：從法國女生身上獲得靈感！3件經典又知性單品穿出浪漫度假風！

溫暖的天氣、和煦的陽光加上路邊燦爛的花，除了環境，衣著也能影響心情，春季穿上富度假感的裝束，讓心情也更燦爛！

說起春天的穿著，腦海中馬上浮現法國女生們那種不做作又時尚的穿搭。編輯從法國時裝KOL的Instagram中找到3個經常出現的時尚單品，穿搭起來還很方便，真的毫不費力就能穿搭春季的浪漫風情！

成熟的從容美！

針織連身裙

想穿出法式的從容時尚感其實並沒有想像中苦惱！ 只要找到一條適合自己身形的針織連身裙，還省去了穿搭的麻煩。

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在挑選連身裙時，只要留意這幾點，就能修飾身型！首先要選有垂感的連織布料，垂感的布料貼合身型，讓人看起來更纖瘦。雖然貼身連身裙能令身型看起來更修長，但是也有一個小煩惱，就是很容易顯露肚腩。若果這也是你的煩惱，可以在連身裙內搭配束腰衫，就可以完美掩蓋你的「秘密」。

另外，要選適合自己身型的剪裁設計，例如有拜拜肉的女生可以穿長袖遮蓋手臂、腿粗則可以穿長的款式。不過高領、長袖、長裙，遮住全身，一定要露出一個部位，才不會過於厚重。例如長袖長裙，可以低胸露鎖骨；長腿女生就可以選長袖高領的短裙。

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