Met Gala 2024超盛大回歸！紅地氈上，Zendaya、Gigi Hadid、BLACKPINK Jennie穿上超浮誇晚裝演繹時尚花園！

一年一度的時尚重頭戲Met Gala剛於昨晚（美國時間5月6日）一如既往在紐約大都會藝術博物館舉行。配合藝術博物館的最新時尚展覽「睡美人：重新喚醒時尚」，今年Met Gala的主題為「The Garden Of Time」，正如從冬季甦醒的時尚圈，今年的明星陣容鼎盛，誇張的晚禮服設計讓人驚艷！

今年的主題「The Garden Of Time」是很淺易的主題，乍聽之下很多人都會聯想到花，在晚裝上裝飾花卉圖案可以很優雅，但出現在Met Gala可能還不夠高層次。今次，明星和她們的造型師會怎麼發揮創意呢？編者將自己心中最佳服裝放到最後了，大家記得要看到最後啊！

優雅還是沉悶？花卉晚禮服

先說說最容易聯想到的花卉晚禮服吧。花卉晚禮服絕對點題，但很容易太過具象化，而變得俗氣。名模Gigi Hadid穿上品牌Thom Browne的晚禮服，她一臉50年代美國甜心的妝髮，加上超模的氣質讓整體造型時尚感Up！不過髮型稍嫌老成？

美國女演員Demi Moore的花卉晚裝跳出了傳統設計，誇張、立體的晚裝形態就像被箭射穿的心，很適合Met Gala的場合。這件晚裝的設計師Harris Reed也穿上相同的系列一同參加盛典。

Gigi Hadid

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Demi Moore and Harris Reed

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除了Gigi Hadid和Demi Moore，穿上花卉禮服的還有演員Lily James，美國饒舌歌手Nicki Minaj 和飾演《孟買大家姐》的Alia Bhatt，不過她們的設計便落入俗套了。演員Lily James穿上來自Erdem晚裝，雖然這件晚裝很優雅，若穿去一般的募款晚宴也很適合，但Met Gala便有些太無聊了。印度演員Alia Bhatt穿上印上花卉的印度風格晚裝也同樣有些俗氣。Nicki Minaj 的立體花卉晚裝，就像一隻金色的花瓶，浮誇而具創意，但因為質地和做工，讓人感覺像學校手工課的作品。

Alia Bhatt

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Nicki Minaj

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Lily James

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