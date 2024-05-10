母親節Last Minute Gift Idea！精品銀包推介：Chanel菱格紋經典款、Hermès H扣皮夾、LV老花信封式銀包超實用！

還有兩天就是母親節，子女們已預備好禮物送給媽媽了嗎？雖說只要有心意，無論送甚麼媽媽也會喜歡，但禮物當然是愈實用愈好。相比珠寶首飾，精品銀包對母親來說實用和性價比兼備，是Last Minute Gift的首選！以下為大家推介幾款容量相對較大的精品銀包，媽媽絕對喜歡！

Chanel經典款大號拉鏈銀包

Chanel手袋向來設計偏向華麗，未必適合喜歡低調簡約的媽媽，但換作成銀包，便是另一個說法！這款大號拉鏈銀包為品牌經典款，以小羊皮和銀色金屬製成，表面當然少不了標誌性的菱格紋，質感滿滿；銀黑配色低調耐看，配以內襯的酒紅色皮革，更是高貴優雅。銀包內有12個卡位、零錢袋和紙幣夾，一次便能滿足媽媽所有願望！

Hermès Béarn Compact Wallet

愛馬仕的Bearn Compact Wallet是品牌最愛歡迎的小皮具之一。銀包取名Béarn，向法國西南部地區致敬，設計以皮夾風格為主調，有4個卡位、4個隔層、零錢袋和紙幣夾，簡約奢華。設計焦點落在皮革翻蓋的「H」形扣中，如小手帳般精緻，是恆久耐看的經典款式。