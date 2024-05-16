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16/05/2024

康城影展2024開幕！紅地毯造型大檢閱：Anya Taylor-Joy南法度假風情、Meryl Streep低調優雅、鞏俐高貴女王造型現身！

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Text: Christy Yiu

　　《第77屆康城影展》日前正式開幕，為期12天至5月25日，是每年一度最盛大的電影節之一。除了有注目電影首映和陸續釋出的得獎名單，開幕典禮的紅地毯造型同樣是焦點所在。今年紅地毯亮點除了有獲頒終身成就獎的梅麗史翠普（Meryl Streep）、《墮下的對證》的明星狗狗Messi、更有早前缺席Met Gala的Anya Taylor-Joy，星光熠熠！

 

明星狗狗Messi在《第77屆康城影展》充當現場「記者」！

Source/ AP Newsroom

 

Anya Taylor-Joy：悠閒南法度假風情

 

Source/ Jacquemus

 

　　近期忙於宣傳新電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》的Anya Taylor-Joy，雖然缺席了上星期的Met Gala，但在康城影展紅毯上，仍然是眾人的目光所在。Anya Taylor-Joy穿上來了Jacquemus最新的「Le Mariage」輕婚紗系列，抹胸的禮服用上透膚設計，突顯她的高挑身材，配搭掛在項間的巨型草帽，散發出悠閒南法度假感覺。

 

Source/ Jacquemus

 

Meryl Streep：低調高貴影后

 

Source/ AP Newsroom

 

　　獲頒終身成就獎的梅麗史翠普Meryl Streep，這天身穿Dior的高訂白色禮服現身紅毯，全絲質禮服設計簡約，不浮誇、不賣弄性感，收腰設計低調帶出Meryl Streep的高貴優雅感覺，完美襯托她的成熟幹練風範。

 

Source/ AP Newsroom

 

下一頁：Greta Gerwig霸氣主席Look、Juliette Binoche禮服跟紅毯撞色？

 

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