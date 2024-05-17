17/05/2024
2024年大熱手袋：East-west Bag！Prada、Miu Miu、Bottega Veneta的長型手袋推介，集時尚實用於一身！
Christy Yiu
Christy Yiu
不想說話時，就讓文字代替聲音，成為思緒的載體，療癒你我心靈的綠洲。
Senior Content Editor
要數近期大熱的時尚關鍵詞，East-west Bag絕對是其中之一。和傳統的垂直型手袋不一樣，East-west Bag取名自它的橫向設計，彷如指著東、西兩面。手袋看著扁長，但容量並不少，加上時尚的外觀設計，攻陷了不少女生的心；今天為大家推介來自Prada、Miu Miu、Bottega Veneta的East-west Bag，看看有否令你心動！
Miu Miu Nappa Leather Bag
先看看連續幾個季度稱霸Lyst時尚排行榜的Miu Miu。這款Nappa Leather Bag以納帕皮革製成，柔軟小巧，手袋的金屬飾件使整體更具復古氛圍，壓紋字母標誌更顯低調，整體呈現品牌的經典設計美學；餃子般的索帶飾邊則添上優雅靈動感，耐看不過時。
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