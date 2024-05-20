《九龍城寨之圍城》入圍康城影展！「城寨四少」紅地毯造型：林峯不同造型判若兩人？劉俊謙復古英氣最亮眼

電影《九龍城寨之圍城》自上映後話題不斷，除了成為了本期最受歡迎的港產片，更入圍了第77屆康城影展的「午夜展映單元」。上周導演鄭保瑞連同戲演員古天樂和「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑到影展出席記者會和首映，完場後電影獲長達10分鐘的掌聲，是國際對香港電影的一大肯定。

難得再在香港電影入選康城影展非競賽單元，幾位演員在紅地毯上的造型自然成為焦點所在，從古天樂、林峯，到近期人氣急升的劉俊謙，各人也帥氣現身紅地毯，相當亮眼！

林峯記者會造型略顯矮小？劉俊謙復古英氣最亮眼！

飾演陳洛軍一角的林峯，在記者會環節穿上來自Giorgio Armani的2024春季秀上的啡色深V套裝，深V的雙排扣內搭展露性感，唯寬大剪裁使本應和劉俊謙同是180cm高的林峯略顯矮小，闊腿褲更令他的身材比例大大縮短，稍嫌老氣。

林峯隨後在紅地毯上的西裝造型同樣出自Giorgio Armani，這次換回貼身的西裝，腕間的Chopard L.U.C Quattro Spirit 25 18K白金腕錶和鑲嵌梯形鑽石的袖扣則為他的整體造型綴上低調貴氣感覺，和記者會的造型判若兩人。

新一代男神劉俊謙無疑是這次紅地毯女生們的焦點所在。劉俊謙在記者會環節先以一身Alexander Mcqueen的西裝現身，設計重點落在西裝外套的印花上，隨性不失優雅，吸納不少目光。紅地毯上，他換上Dolce&Gabbana西裝亮相，劍領西裝外套配以同色馬夾，加上腕間的Chopard Alpine Eagle 41 XPS Lucent Steel™精鋼腕錶，為他增添一份復古英氣感，是六子中最為亮眼。

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