Hermès Petit h登陸香港！來自愛馬仕的「逆向創作」單品系列，不能錯過$6千元有找帆布包、玩味混色皮革手袋！

作為女生們的Dream Brand，從新款包包，到各式的期間限定店，Hermès的一舉一動也備受關注。今個6月，品牌再為粉絲們送上驚喜：愛馬仕Petit h工作坊登陸香港置地太子愛馬仕專門店，帶來一系列Petit h單品和藝術布置！

從原料、設計到生產，愛馬仕總共有16個工藝部門，當中由Godefroyde Virieu主理的petit h 工作坊於2010年成立，主打可持續發展和創意改造的精神，以逆向方式創作。Godefroyde Virieu以其他工作坊剩下的物料，像是皮革、真絲、水晶和瓷器等為起點，拼湊出不同作品，從時尚單品到家居配飾，也充滿他的獨特玩味感。

Petit h 每年都會展開巡迴展覽，並與當地的藝術家合作，打造具當地傳統特色場景。每次巡迴展覽中，不乏當地限定的單品，如杜拜站的獵鷹架和香爐，曼谷站的絲網吊床，以及北京站的龍形書架。

這次來到香港，品牌選擇與年輕藝術家阮家儀（Angela Yuen）合作，透過Angela的創意角度，重新詮釋petit h的獨特美學。Angela以petit h的物料室内的各種皮革餘料、領帶、鈕扣和掛鎖，變成獨一無二的雕塑和動態作品，燈光勾勒出香港城市天際線，同時襯托以織藤和皮革編織而成的小屋書桌連凳子、由整套Bleus d'Ailleurs瓷器餐具碎片組成的餐桌，還有配上滾輪的可愛茶壺，把天馬行空的想像呈現於大家眼前。

Petit h系列現正於愛馬仕置地太子專門店展出，想到訪前先睹為快，大家可到訪品牌網站，看看有哪些心水單品。身為手袋控，編者在網上逛了一圈後，認為以雙色皮革打造的Bell Tote Bag，以及飾以真絲繫帶手柄的Craftie Canvas Bag帆布包最為吸引，後者更是$6,000元有找，性價比十分高！

Hermès Petit h 工作坊

日期：即日至2024年6月30日

時間：星期一至六10:30am-7pm｜星期日及公眾假期11am-7pm

地址：中環遮打道10號愛馬仕置地太子專門店