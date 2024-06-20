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20/06/2024

夏日草編手袋推介：Prada藤織半月包、Louis Vuitton 經典Capucines BB、MIU MIU編織大Tote Bag，散發法式慵懶氣質！

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　說到夏日必備的手袋，相信草編手袋絕對穿搭的好夥伴。編織設計的慵懶感，為整體造型添上一絲法式女生氣質，不管款式是大是小，也各有獨特魅力。踏入盛夏，不少精品品牌都推出了最新款式的草編手袋，不論是休閒假日，或是隨性上班服，都能輕易搭配！

 

#1 Prada藤織皮革 Arqué 手袋

 

 

　　Prada去年新推出的Arqué半月包，自登場後便成為品牌年度最受歡迎的手袋之一。Arqué在這季推出了藤織的款式，在獨特的藤織設計上，綴飾經典三角標誌，配以同色系的手挽和可拆除肩帶，充滿夏日風情；藤織設計比皮革款色的Arqué來得更有立體感，能輕鬆配襯不同造型。

 

 

Prada藤織皮革Arqué手袋 $19,000

購買點

 

下一頁：Louis Vuitton Capucines BB

 

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