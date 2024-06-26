CHANEL 2023/24工坊系列手袋：以奢華玩味CHANEL 22、鮮艷配色11.12經典手袋，點綴沉悶穿搭！

作為CHANEL的4大系列之一，Métiers d'art工坊系列是品牌的每年焦點所在。系列的單品由8大高級手工坊的工匠一一以精湛手工藝製成，相較品牌的其他系列，更具手工的溫度。

本季的Métiers d'art系列大秀去年於英國曼徹斯特舉辦，鮮艷奪目的配色早已讓人十分期待。近日來自Métiers d'art系列的手袋正式上架，以下就和大家盤點一些今季不能錯過的手袋，畢竟過季後就來不及了！

沉實奢華：Mini Chanel 22、Mini Flap Bag

Métiers d'art系列的Mini Chanel 22比常規款式多一份奢華感，在閃亮小羊皮上，綴飾各樣的金色珠寶，添上精緻可愛感覺，同時減低了黑色的沉悶感。細看之下，以往大多以全金色為主色的CHANEL標誌，這回改成了金銀拼色設計，玩味奢華感並存，適合派對約會場合穿搭。

別以為黑色就只是低調。Mini Flap Bag這次改成粗帶設計，軟綿的小羊皮肩帶配以交叉皮穿鏈，以及同樣為皮穿鏈造型的雙C標誌，型格耐看；迷你的袋身配合粗帶設計，比例恰到好處，上班出遊同樣合適。

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