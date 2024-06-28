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28/06/2024

CELINE全新普拉提系列：超奢華運動體驗！以高雅皮革壺鈴、Triomphe瑜珈墊，當個時尚運動女生

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Text: Christy Yiu

　　除了瑜伽，普拉提（Pilates）同樣是近年受女生們喜愛的鍛煉方式之一。和瑜珈最大分別之處是，普拉提配合了體能訓練，以各樣的輔助器具如壺鈴、普拉提器械等提升訓練強度，達至修身目的。

 

　　不過今天並不是要和大家介紹普拉提，而是要告訴一眾精品品牌粉絲：CELINE將推出首個 Pilates 系列，讓大家能時尚地運動！

 

 
 
 
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　　CELINE Pilates Collection的形象大片由品牌創意總監Hedi Slimane掌鏡，找來超模Kaia Gerber演繹這次的運動單品。從預告可見，運動器材像是壺鈴和啞鈴也裹上了皮革材質，同時綴飾了品牌標誌性的Triomphe Logo，極具質感。

 

 
 
 
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　　除了壺鈴和啞鈴，系列同時推出了瑜珈墊、瑜珈磚和普拉提器械，這三款單品以Triomphe老花為設計主調，低調耐看；當中普拉提器械最具奢華感，以淺色木頭為基調，可動式滑板呼應瑜珈墊的設計，裹上Triomphe老花皮革，是名乎其實的奢華運動體驗。

 

 
 
 
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　　以整套精品器材運動，還能好好的認真運動嗎？CELINE Pilates Collection將於今年10月上架，售價未定，相信已有不少品牌粉絲十分期待，有興趣入手的話，記得留意品牌最新動向！

 

更多資料：CELINE

 

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