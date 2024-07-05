盛夏必備太陽眼鏡：來自Gucci、Saint Laurent、Alexander McQueen的大熱款式，時尚型格又實用！

盛夏太陽耀眼，想護好眼睛免受紫外光傷害，是時候入手一副時尚實用的太陽眼鏡。想把配搭太陽眼鏡搭配得不誇張、沒老氣感，先要從自己的臉型入手。像是圓形臉宜選方形眼鏡，而方形臉則適合圓形眼鏡。記下這兩大要點，便看看編輯部為大家從Gucci、Saint Laurent、Alexander McQueen搜來本季不同款式的太陽眼鏡，一起在夏日當個時尚型格女生吧！

Gucci：重新演繹品牌經典Interlocking G！

Gucci的2024年春夏眼鏡系列取材自品牌經典設計，以懸浮效果重新呈現Interlocking G，叉形設計的鏡臂配以扁平前框結構，令人眼前一亮。

系列為大家帶來兩款新品，幾何形太陽眼鏡以厚醋酸纖維材質打造，鏡臂添上刻有Interlocking G標誌的金屬飾牌，傳統黑金配色貴氣典雅；圓框光學眼鏡的材質和設計與前者一樣，不過鏡框換成了玫瑰紅色，配以同色的金屬飾牌，散發夏日氣息，添上一分活潑感。

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