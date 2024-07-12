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12/07/2024

瑜伽服也能穿得時尚！lululemon Align™系列柔和大地色系單品上架：女神崔慧善、Rima Zeidan演繹運動休閒風穿搭

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　夏天穿搭以輕薄透為主，加上是汗水揮發的季節，運動休閒風的穿搭早已成為主流時尚。說到這種風格的穿搭， lululemon可說是女生們購物清單的必備的運動品牌。

 

　　近日，來自《單身即地獄3》的女神崔慧善，以及台灣人氣混血模特兒 Rima Zeidan均不約而同地演繹了lululemon Align™系列的穿搭，今天一起向她們偷師，汲取穿搭靈感！

 

崔慧善

 

　　作為lululemon的皇牌系列之一， Align™系列瑜伽褲採用獨家的Nulu™ 面料，面料質感如奶油般順滑柔軟，加入的Lycra® 纖維具備四面彈力，提供輕度支撐，於運動時仍能貼合身體線條，隨意伸展也零難度，是瑜伽女生必收的單品。

 

　　除了瑜伽褲，Align™系列同樣推出了短褲、背心及短袖上衣等，而崔慧善所穿的便是系列中的可拆式搭帶設計背心和高腰緊身短褲，舒適貼身，適合低強度運動穿著。

 

lululemon Align™ 可拆式搭帶設計背心 $580

 

lululemon Align™ 高腰緊身短褲8" $480

 

　　想穿搭更具休閒感，不妨參考Rima Zeidan的日常風配搭，以Align™系列的T字背肩帶設計背心配以口袋款高腰中長緊身褲和Bomber外套，Sporty chic的風格舒適型格，時尚又玩味！

 

Rima Zeidan

 

lululemon Align™ T 字背肩帶設計背心 $580

 

lululemon Align™ 口袋款高腰中長緊身褲 24 $1,180

 

輕盈Bomber外套 $1,780

 

　　本季Align™ 系列以中性大地色為主調，包括Oasis Blue、 Graphite Grey、Espresso和Bone四款配色，不同配搭適合不同風格的女生，很想一次過全收所以單品！

 

 

 

 

 

查詢／購買：lululemon

 

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