鄭秀文演唱會5大造型盤點：Y3K機械人Look、人手鑲嵌20萬顆水晶禮服！誇張立體斗篷出自這位內地設計師

樂壇天后鄭秀文Sammi近日於紅館舉辦一連13場的《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站》，Sammi每次演唱會也宛如一場只屬於她的時裝秀，往往不會令人失望。適逢演唱會逐漸步入尾聲，今天就和大家盤點一下Sammi在這次演唱會的焦點造型！

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#1 Y3K機械人造型

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這次演唱會中，Sammi總共換了16套造型，當中不乏數套來自中國設計師品牌Windowsen的高訂服裝，Windowsen更為Sammi特意設計了一坐巨型機械，配以身上的未來感貼身機械造型和超高踭鞋登場，氣勢十足，為舞台揭開序幕。

#2 人手鑲嵌20萬顆水晶禮服！

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這套出自Windowsen的水晶服裝造型，也甚是觸目。服裝以暗黑結構為設計主要元素，在漆黑的基調上飾上了近20萬顆Swarovski水晶，水晶由工匠花費3個多月時間以人手鑲嵌，乍看讓人聯想起迪士尼經典角色黑魔后，驚艷全場！

#3 性感科技運動裝

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若要數Sammi在這次演唱會中最讓人留下深刻的造型，相信絕對是這套具未來科技感運動裝。服裝同樣來自Windowsen，性感Bra Top設計配以白色運動闊褲，在黑白兩色中添綴紅色機械手臂，中性得來不失性感，盡顯Sammi的健美體態。

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