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06/08/2024

吳千語化身典雅新娘：意大利婚禮身穿Zuhair Murad 婚紗、Jimmy Choo水晶鞋、Carolina Herrera印花禮裙

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Text: Helena Hau

　　吳千語與施伯雄日前在意大利托斯卡納一處悠久的別墅補辦婚禮，充滿意式風格的古典的莊園、以「Life is a Movie」為主題的晚宴等，都是這個婚禮的記憶定格。而作為新娘子的吳千語，從禮服、婚服到婚鞋，自然也成為眾人的焦點所在，不如一起看看！

 

 

Zuhair Murad 婚紗

 

　　吳千語的婚紗出自黎巴嫩高訂禮服品牌Zuhair Murad，這個品牌於1997年由同名設計師創立，散發著典雅的巴洛克風格，集浪漫、性感、優雅於一身。婚禮當天，吳千餘身穿一條大領口蕾絲拖尾婚紗，上身採用收腰的設計，而下身則是傘裙設計，呈現女性的柔美，長袖蕾絲輕易而又精緻。與此同時，婚紗沿用品牌的可拆卸的兩棲婚紗，傘裙下是貼身魚尾的設計，婚禮派對兩不誤。其實除了婚紗，Zuhair Murad的晚裝、禮服也是紅地毯上的寵兒，深受不少女星喜愛。

 

 

Jimmy Choo婚嫁系列水晶鞋

 

 

　　在歡迎晚宴及婚禮上，吳千語選擇了Jimmy Choo的AZIA和LOVE系列高跟鞋。婚禮上，她穿上一雙由6469 顆施華洛世奇水晶手工鑲嵌而成的LOVE水晶鞋，尖頭鞋頭上是手工縫嵌的錯落心形水晶，整雙婚鞋用了9種不同尺寸的水晶組合而成，非常閃爍奪目。同時，通過品牌定製服務，飾有“K ❤ B ”的金色銘牌，為婚鞋增添獨一無二的紀念性。

 

 

Carolina Herrera印花禮裙

 

　　意大利的午後仿如帶著某種花香或果香的溫暖。晚宴前，吳千語換上來自美國的品牌Carolina Herrera的Floral-Print Chiffon Gown With Cape，搭配Jimmy Choo AZIA白色高跟鞋。這條粉紅色的碎花裙配以清幽的百合圖案，裙擺落地，肩上採用披肩的設計，輕便得來又不失儀式感。

 

 

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