Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

08/08/2024

lululemon 高爾夫球服飾系列：全新物料讓你在運動時保持乾爽、解決汗印帶來的尷尬！

#lululemon #Fashion #高爾夫球系列 #時尚 #服飾 #Fashion News
  • 收藏文章
Text: Helena Hau Photo: lululemon

　　在酷暑下運動，除了防曬消暑要做好外，想保持舒適自在同時又不顯汗印，那便少不了一件合適的運動服飾！若談及運動服飾，不知道哪個品牌深得你心？

 

　　要說近年爆熱品牌，非Lululemon莫屬。品牌除了一系列皇牌瑜伽服飾外，近年亦陸續推出不同的運動系列，如徒步系列、網球系列和高爾夫球系列等，從當初以女性及瑜伽為主線的市場逐步擴大，面向不同的運動需求。而一向帶著成熟感的高爾夫球服飾在品牌的詮釋下，也變得簡約、時尚和年輕。

 

 

　　這個夏季，lululemon為高爾夫球服飾系列添上新作。在不影響特有的質感、功能和時尚美學下，採用了全新專利 ShowZero™ 布料技術，結合緊貼皮膚的揮汗纖維及外層的創新纖維和布料結構，能有效隱藏汗漬，避免尷尬！同時，被吸收的汗水亦能經布料蒸發，讓運動期間都可以保持內外乾爽。此外，還新添專有紗線結構，並加入四面彈力特性、紫外線防護和高透氣度，再結合親膚的柔軟布料，為穿著者帶來更舒適的體驗。

 

 

　　品牌還特意邀請職業高爾夫球手兼 lululemon 品牌大使李旻宇Min Woo Lee參與共同開發及測試，提供專業意見。而要數當中的重點單品，就少不了這件ShowZero™ Polo 衫。全新布料技術不僅透氣、吸濕排汗，隱藏汗印；剪裁設計上也十分簡約，胸部至腰部做了符合身形的曲線設計，突出身形氣質。

 

 

ShowZero™ Polo衫 | Oasis Blue／Silver Drop | HK$ 880

 

　　想穿出年輕、時尚感，除了全新的ShowZero™ Polo 衫，還有不少熱門單品。女士們，不妨嘗試以速乾短袖Polo衫搭配Softstreme Perfectly Oversized 短版圓領上衣Cropped Crew，以及輕盈高腰網球半身裙，穿出年輕活力感；喜歡時尚型格的你，不妨以Textured Slim-Fit Track Jacket in Black搭配Textured Wide-Leg High-Rise Track Pant in White，內搭針織珠地布短袖 Polo 衫，撞出黑白的簡約與經典。男士們則可以選擇Logo Sport 短袖 Polo 衫搭配ABC 經典剪裁高爾夫球短褲，想做好防曬，還可以內搭一件小高領高爾夫球長袖打底衫，穿出優雅感。

 

速乾短袖 Polo 衫 | HK$ 680
Softstreme Perfectly Oversized 短版圓領上衣Cropped Crew | HK$ 980
輕盈高腰網球半身裙 | HK$ 680
All Night Festival 斜背包 | HK$ 580

 

Textured Slim-Fit Track Jacket in Black | HK$ 1,280
Textured Wide-Leg High-Rise Track Pant in White | HK$ 1,280
針織珠地布短袖 Polo 衫 | HK$ 680
City Adventurer 大型旅行袋 | HK$ 1,480
經典中性鴨舌帽 | HK$ 320

 

Logo Sport 短袖 Polo 衫 | HK$ 780
ABC 經典剪裁高爾夫球短褲 9” | HK$ 880
Daily Stride Comfort 羅紋中筒襪3 對裝 | HK$ 420

 

查詢：lululemon

 

【你點睇】哈馬斯領袖被暗殺伊朗稱必須懲罰以色列，你認為中東局勢會否升級？► 立即投票

我要回應
You May Also Like
#lululemon #Fashion #高爾夫球系列 #時尚 #服飾 #Fashion News
More on Fashion

Fashion Columnists
More
放大顯示
名廚食譜
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk