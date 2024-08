lululemon 高爾夫球服飾系列：全新物料讓你在運動時保持乾爽、解決汗印帶來的尷尬！

想穿出年輕、時尚感,除了全新的ShowZero™ Polo 衫,還有不少熱門單品。女士們,不妨嘗試以速乾短袖Polo衫搭配Softstreme Perfectly Oversized 短版圓領上衣Cropped Crew,以及輕盈高腰網球半身裙,穿出年輕活力感;喜歡時尚型格的你,不妨以Textured Slim-Fit Track Jacket in Black搭配Textured Wide-Leg High-Rise Track Pant in White,內搭針織珠地布短袖 Polo 衫,撞出黑白的簡約與經典。男士們則可以選擇Logo Sport 短袖 Polo 衫搭配ABC 經典剪裁高爾夫球短褲,想做好防曬,還可以內搭一件小高領高爾夫球長袖打底衫,穿出優雅感。

You May Also Like