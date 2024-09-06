Jisoo、韓韶禧親身演繹！Dior全新Miss Dior Flap Bag：塗鴉設計、亮眼金屬飾牌，致敬60年代

一個細小又能裝的腋下包，是配襯秋天厚重穿搭的首選。踏入2024年秋冬季，女生們最愛的Dior釋出了最新Miss Dior Flap Bag翻蓋手袋，這次再沒有經典菱格紋和金屬字母掛飾，而是以「Miss Dior Graffiti」圖案為主題，重新定義現代優雅風格。

相信有留意明星穿搭的大家，早已看到女神韓韶禧和BLACKPINK Jisoo背上了這枚精緻小包！Miss Dior Flap Bag這次為大家帶來了三款不同設計：Allover、漆面小牛皮，以及塗鴉印花。

手袋上的經典Miss Dior主題圖案，靈感源自由Marc Bohan和Philippe Guibourgé構思於1967年的「Miss Dior」系列。品牌創意總監Maria Grazia Chiuri保留原有設計，以鮮艷色彩和款式重新演繹Miss Dior，向舊年代致敬。

手袋亮點是中間位置的復古金色飾面金屬飾牌，飾牌鐫刻了Miss Dior字樣，在復古風情中，添綴了一絲時尚優雅氣息，別具質感，亦是這枚手袋的吸引之處。

在三種款式中，編者認為以絎縫Allover小牛皮最為獨特，以獨特絎縫工藝製成的袋身具立體感，較漆面小牛皮款式隨性；喜歡誇張搶眼，則不妨像Jisoo般，選擇最Eye-catching的塗鴉印花款。

手袋眼看雖然容量不算大，但絕對是小而不廢，打開翻蓋，可見內層有拉鏈口袋，可收納日常必需品；此外，手袋亦配備了可調校肩帶，除了作腋下包使用，亦能按自己穿搭打扮，變換成不同背法！

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