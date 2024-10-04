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04/10/2024

把傳奇高訂秀搬到銀幕前！Maison Margiela紀錄片《夜遊者》：鬼才John Galliano對時尚文化的回信

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Text: Christy Yiu Photo: Maison Margiela

　　還記得本年初，由John Galliano領軍的Maison Margiela，在其Artisanal高級訂製系列時裝秀拋下震撼彈：把天橋搬至巴黎亞歷山大三世橋下，引領觀者回到2、30年代的巴黎。

 

 

　　緊身束腰衣（Corset）、誇張的娃娃妝容，是Maison Margiela 2024其Artisanal高訂秀的代名詞。造型怪異的模特兒穿上性感禮服，以不協調的步伐一一步出台前，他們所飾演的，是盜賊、妓女、露宿者，是舊年代巴黎基層的縮影。

 

 

　　這場除了是時裝秀，亦是鬼才John Galliano的藝術表演。

 

　　正當時尚界期待Maison Margiela的下一步動作，品牌早在7月時已透露將會缺席今年的巴黎時裝周，取而代之是在9月30日的一場首映禮 ── 由John Galliano原創、紐約藝術家Sasha Kasiuha執導的《夜遊者》（Nighthawk）。

 

 

　　《夜遊者》靈感正正來自本年初的Artisanal高訂秀，除了記錄當時的製作過程，John Galliano更想帶出的是，在節奏急速的現代文化由，如何「活在當下，存於記憶」。

 

　　電影中透過結合紀錄片與虛構元素，講述品牌在創作高級訂製系列的艱辛過程和故事，延續了Maison Margiela 2022 Artisanal高級訂製系列《Cinema Inferno》電影中的兩位主角Count和Hen的故事，結合2024年時裝秀上的驚悚元素，同時穿插創作過程的幕後花絮，把秀場重新呈現於觀者眼前，片中旁白則由John Galliano本人負責，從他自身角度出發，剖白創作靈感。

 

 

　　秉承Martin Margiela在品牌建立的解構主義，加上個人的實驗式創作，遊走於虛實之間，John Galliano的時尚盛宴，恍如一封對速食文化的回信，讓時尚回歸本質，呈現其應有之藝術美。

 

Maison Margiela 2024 Artisanal高級訂製系列記錄片《夜遊者》：按此觀看



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