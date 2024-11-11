Gift to Her：Dior節日系列上架！走進幸運星夢幻國度，人氣 Dior Book Tote、Lady D-Lite換上耀眼新裝

節日前夕總是特別忙得不可開交，趁距離聖誕還有一段日子，現在恰好是預備聖誕禮物的好時機。一年一度的節慶，當然要好好善待身邊的她，或是獎勵一下自己。作為年度觸目系列之一，Dior的冬日佳節系列即將上架，以華麗圖案點綴著金色調，散發濃厚節日氣息！

本季Dior Book Tote換上了全新Dior Around the World主題圖案，以雀鳥、鹿和獨角獸與Christian Dior的幸運星交相輝映，宛如幻想中的夢幻國度；幸運星下方綴以Mary Stuart的名言「我的結束就是我的開始」，和應以蘇格蘭工藝為題的2025度假系列。手袋可手提或肩背，加上容量夠大，是上班必備的款式之一。

至於迷你版Dior Book Tote，這次便飾上金色色調的Dior Oblique主題圖案刺繡，淡金配色優雅亮麗，配以可調校和拆卸的肩帶，可有手提、肩背或斜孭三種用法，小小的一個容易配襯不同造型穿搭，是送禮的不錯選擇。

同樣以新面貌登場的，還有人氣Lady D-Lite 手袋，手袋結合經典與現代感綴以全幅Dior Around the World刺繡，配搭淡金色飾面金屬 D.I.O.R.吊飾，優雅別緻；可按喜好配搭不同的款式的刺繡肩帶，襯出個人獨特風格，

如正物色小皮具作為聖誕禮物，則可考處Dior Caro Freesia卡片套或是30 Montaigne Freesia卡片套。前者以奶白色小牛皮，點綴Pietro Ruffo設計的金色色調Dior Cabinet de Curiosités主題圖案印花，細看可見各種動物花卉設計，高雅亮眼；後者則和迷你版Dior Book Tote一樣綴飾金色Dior Oblique緹花，更簡約耐看，雋永不過時。