Gift to Her：Dior節日系列上架！走進幸運星夢幻國度，人氣 Dior Book Tote、Lady D-Lite換上耀眼新裝

同樣以新面貌登場的,還有人氣Lady D-Lite 手袋,手袋結合經典與現代感綴以全幅Dior Around the World刺繡,配搭淡金色飾面金屬 D.I.O.R.吊飾,優雅別緻;可按喜好配搭不同的款式的刺繡肩帶,襯出個人獨特風格,

本季Dior Book Tote換上了全新Dior Around the World主題圖案,以雀鳥、鹿和獨角獸與Christian Dior的幸運星交相輝映,宛如幻想中的夢幻國度;幸運星下方綴以Mary Stuart的名言「我的結束就是我的開始」,和應以蘇格蘭工藝為題的2025度假系列。手袋可手提或肩背,加上容量夠大,是上班必備的款式之一。