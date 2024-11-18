盤點Melania Trump的Hermès手袋收藏！總值逾100萬美元？從正式到休閒，美國第一夫人如何搭配出風範？

第二次成為美國第一夫人的 Melania Trump 曾是一名模特兒，不僅多次成為雜誌封面，還曾是 Met Gala 的耀眼時尚 Icon。隨著年紀增長，她的穿衣風格逐漸成熟優雅，同時流露著昔日的性感魅力，就如在大選日她穿著的法國品牌 Dior 套裝及總統就職日的同品牌連衣裙。

雖然第一夫人通常選擇美國品牌為本土品牌帶貨，就如前美國第一夫人 Michelle Obama 曾穿著美國黑人設計師 Sergio Hudson 的設計來傳遞政治訊息。然而，對 Melania Trump 來說，傳遞時尚穿衣技巧或許更為重要。

在眾多品牌中，她最愛的手袋品牌就是 Hermès。她擁有多種不同皮革和顏色的手袋，搭配不同場合與穿搭，無論是參觀空軍、約見政要，還是度假，她都有適合的款式。編輯將分享其中 8 個 Hermès 手袋，這可能只是她藏品的一小部分。根據 South China Morning Post 的預計，她在公開場合穿戴過的所有 Hermès 手袋價值超過一百萬美金。

#1 黑色尼羅河鱷魚皮Birkin

在 Instagram 查看這則貼文 Melania Trump's Closet（@styleofmelaniatrump）分享的貼文

在 Instagram 查看這則貼文 Melania Trump's Closet（@styleofmelaniatrump）分享的貼文

在 Melania 的 Hermès 系列中，最昂貴的要數這隻黑色鱷魚皮版 Birkin 手袋。這款手袋採用尼羅河鱷魚皮製成，經過光面加工，搭配金扣，在二手市場上的估價超過 50 萬港幣。去年，Melania 陪同特朗普在唐寧街 10 號會見英國上議會議員 Theresa May 時，就攜帶了這款手袋。

#2 卡其色金扣Birkin

在 Instagram 查看這則貼文 Melania Trump's Closet（@styleofmelaniatrump）分享的貼文

第一夫人早前8月在美國新澤西州莫里斯敦參觀空軍，從空軍一號上下來時的影片一度成為熱話，因為一旁的特朗普幾度想牽她的手。而她卻不理會，牢牢地提著心愛的卡其色 Birkin 手袋。

她選擇了同色系的衣著搭配。一身卡其色的 Stella McCartney 襯衫裙，搭配同色的高跟鞋，完美地襯托出她的金扣 Togo Birkin 手袋。該款 Birkin 手袋價格約為港幣 18 萬。