金馬獎2024女星紅地毯造型：吳君如性感抹胸禮服、鍾雪瑩可愛俏皮！林嘉欣Oversize配搭型格幹練

第61屆金馬獎日前完美落幕，說到今年激烈競爭的獎項，相信非「最佳女主角」莫屬。大熱黑有張艾嘉和吳君如兩位好戲之人，獎項最後卻落在香港新世代演員鍾雪瑩手上，讓人驚喜萬分。同場還有恐怖喜劇《鬼才之道》成為大嬴家，共獲得五大獎項。

除了獲獎名單，紅地毯同樣是金馬獎焦點，一起看看我們熟悉的身影，今年在金馬獎紅地毯的精彩造型吧！

吳君如：Schiaparelli抹胸禮服

相隔二十年再獲提名金馬影后，吳君如這次出席金馬獎典禮，自然成為紅地毯鏡頭的焦點所在。吳君如以一頭金髮造型、配以Schiaparelli的抹胸緞面禮服現身，設計重點落在背後黑色的絨質拖裾，遊走於溫柔與剛強之間，綴飾Chaumet珠寶，展現高貴氣質。

鍾雪瑩：可愛俏皮Look

而新鮮出爐的金馬影后鍾雪瑩，這次則穿上來自Chanel 2025度假系列的白色斗篷禮服，禮服材質看著軟綿，散發陣陣柔和氣息，配搭的黑色厚底涼鞋為其增添了可愛感覺，整體造型俏皮不失優雅。

林嘉欣：全黑型格幹練！

林嘉欣這次以頒獎嘉賓身份出席金馬獎，分別來自Bottega Veneta和Balenciaga的黑色套裝，Oversize剪裁高雅大氣，配以貼服長髮造型，珠寶方面，林嘉欣搭配了Bvlgari Serpenti系列長鏈，一改以往圍脖設計，改以掛頸方式配戴，散發型格幹練氣息。

袁澧林：高貴甜美Chanel造型

同樣是以頒獎嘉賓身份出席的，還有袁澧林！這天袁澧林和鍾雪瑩不約而同穿上Chanel 2025度假系列，白色通花的禮服隨性優雅，雖然項間沒有珠寶點綴，但俐落的短髮造型，搭配耳垂的Chanel高級珠寶1932系列，已足以其高貴甜美氣息。

張艾嘉：氣勢全開！

雖然失落影后寶座，張艾嘉在紅地毯上仍盡現氣勢！她選擇了來自Ralph Lauren的金色西裝外套，配搭全黑套裝，胸前的金色誇張珠寶和高跟鞋均呼應了金色主題，以最強氣勢在紅毯亮相，不愧是三屆金馬影后！