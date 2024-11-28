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28/11/2024

重回80、90年代時尚：這個冬季必備的性感豹紋、復古圖案和燈芯絨單品！

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Text: Charlotte Tsui

　　剛逛完街，我提著兩袋新衣服回家。媽媽一見，竟問我在哪裡買的「舊衣服」，因為這些衣服讓她想起自己年輕時的穿著。上網搜尋一番，果真發現這些衣服風格酷似80、90年代名人們的穿著，豹紋、菱格紋和燈芯絨等復古設計重新流行起來。雖然設計師們彷彿化身「考古學家」，只需改編過去的設計就能輕鬆「逗人工」，但確實不能否認，那個年代的設計穿起來真的別具質感，值得我們細細品味！

 

冷感豹紋穿搭

 

　　在90年代，豹紋象徵著性感和大膽，成為許多女星的街頭造型標誌。Gwyneth Paltrow的豹紋大衣和Cameron Diaz的豹紋開襟衫，搭配光面酒紅色西褲和漆皮手袋，無需暴露的設計，卻完美展現了內心的狂野與自信。

 

 
 
 
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Source/ Whowearwhat

 

　　現代的豹紋已經不再被視為前衛和大膽，過於性感的設計反而會顯得俗套。如今，設計師們更傾向於使用中性或簡約的單品來平衡豹紋的狂野感，在性感與冷靜之間產生微妙的矛盾，增添了更多的時尚感。因此，現代的豹紋單品在設計和顏色上更加簡約和冷淡，展現出與過去不同的優雅與時尚。

 

Source / itscasualblog

 

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