Black Friday來了！名牌手袋優惠一覽：FARFETCH萬元以下入手Balenciaga、SSENSE大熱A.P.C. Tote Bag千元有找

Black Friday又來了！一如以往，電商平台如FARFETCH、SSENSE和FWRD等，都正進行年度大減價優惠，雖然今年打折力度感覺稍為遜色，但難得的折扣季，也不妨一看心儀已久的包包是否值得入手！今天，編輯部為大家整理好各大平台的精選優惠，以及不能錯過的減價貨品，趁這個機會，選購聖誕禮物也不錯！

FARFETCH：額外折上折！不用萬元入手Balenciaga

先看英國的時尚精品平台FARFETCH，作為電商龍頭，FARFETCH品牌相對齊全，大牌至小眾品牌一一有齊。今年FARFETCH的 Black Friday優惠同樣吸引，有不少精選單品提供額外20%優惠。當中不能錯過的有Balenciaga Small BB Soft Flap Leather Shoulder Bag，原價$18,900元，折上折後只需$7,560元即可入手，平足一萬元，還不是最抵買？

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