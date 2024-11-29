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29/11/2024

Black Friday來了！名牌手袋優惠一覽：FARFETCH萬元以下入手Balenciaga、SSENSE大熱A.P.C. Tote Bag千元有找

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Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　Black Friday又來了！一如以往，電商平台如FARFETCH、SSENSE和FWRD等，都正進行年度大減價優惠，雖然今年打折力度感覺稍為遜色，但難得的折扣季，也不妨一看心儀已久的包包是否值得入手！今天，編輯部為大家整理好各大平台的精選優惠，以及不能錯過的減價貨品，趁這個機會，選購聖誕禮物也不錯！

 

FARFETCH：額外折上折！不用萬元入手Balenciaga

 

　　先看英國的時尚精品平台FARFETCH，作為電商龍頭，FARFETCH品牌相對齊全，大牌至小眾品牌一一有齊。今年FARFETCH的 Black Friday優惠同樣吸引，有不少精選單品提供額外20%優惠。當中不能錯過的有Balenciaga Small BB Soft Flap Leather Shoulder Bag，原價$18,900元，折上折後只需$7,560元即可入手，平足一萬元，還不是最抵買？

 

Balenciaga Small BB Soft Flap Leather Shoulder Bag 折後價$7,560

購買點

 

Balenciaga Medium Monaco Shoulder Bag折後價$11,524

購買點

 

AMI Paris Paris Paris Check-Print Shoulder Bag折後價$5,580

購買點

 

Simone Rocha Beaded Classic Bow Crossbody Bag 折後價$3,336

購買點

 

Bao Bao Issey Miyake Carat Tote Bag 折後價$2,979

購買點

 

下一頁：SSENSE低至5折！A.P.C.大熱Tote Bag千元有找

 

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