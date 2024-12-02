Fashion
Fashion News Trending Items Mix & Match Celebrity Style Shopping Guide Brand Story

02/12/2024

香港時裝薈：上海灘30週年回顧展、Couture Reverie高訂服裝展覽、Motifx流行紋化，看本地時尚足跡

#時尚 #Couture Reverie高級訂製服裝展覽 #Fashion News #Motifx流行紋化 #高級訂製 #香港知專設計學院 #展覽 #VIRTUOSE：高級訂製服的藝術 #上海灘 #香港時裝薈 #Hong Kong Fashion Fest #風華迴響 – 上海灘三十年 #Art & Culture
  • 收藏文章
Text: Christy Yiu Photo: 官方圖片

　　在香港這個彈丸之地，時尚、創意、文化就如不同齒輪，拼湊出獨有的城市風貌。

 

 

　　由政府聯同不同設計文化機構合辦的「香港時裝薈」（Hong Kong Fashion Fest），以不同類型的節目和展覽，推廣本地時尚文化，當中最為人熟悉的，想必是日前雲集國際巨星如木村光希Kōki、2NE1成員CL、英國超模Jourdan Dunn，還有大家熟悉的奧運自由式滑雪冠軍谷愛凌的時尚活動。

 


木村光希Kōki

 


Jourdan Dunn

 

　　活動為私人酒會，未能親眼欣賞巨星風範，不過若是對時尚產業有興趣，自不能錯過香港時裝薈的其他活動。雖然是次盛事已展開一段時間，但仍有各式精彩展覽散落於城市各落，同樣值得一去。

 

風華迴響 – 上海灘三十年

 

 

　　1994年創立的奢侈品牌上海灘，轉眼本年已踏入30週年，在這值得紀念的一年，品牌回到誕生地香港、藉香港時裝薈這個盛事，舉辦回顧展。

 

 

　　展覽展出數百件上海灘品牌典藏精品、分成薑花時光隧道、名人館、上海灘珍奇櫃等區域，在場所設的FabriX AR數碼技術更能讓參觀者親身試經典單品，探索品牌獨有、融入當代視野的「中國風」美學。

 

 

　　為隆重其事，品牌亦特別邀請了合作多時的內地著名女攝影師陳漫，於12月15日主持座談會，分享從2012年的經典宣傳照至2024秋冬系列設計，回憶多年來創意合作的點滴，不容錯過。

 

風華迴響 – 上海灘三十年

日期：即日至2024年12月15日

時間：11am - 8:pm

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方2/F Qube

費用：免費

 

上海灘 x 中國攝影師陳漫座談會

日期：2024年12月15日

時間：5pm-6pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場

 

下一頁：Couture Reverie高級訂製服裝展覽

 

【你點睇？】政府委任王冬勝明年起接任港大校委會主席，現任主席王沛詩不獲續任，五名年底任期屆滿的校委將全數換人，你對新任命是否滿意？► 立即投票

我要回應
You May Also Like
#時尚 #Couture Reverie高級訂製服裝展覽 #Fashion News #Motifx流行紋化 #高級訂製 #香港知專設計學院 #展覽 #VIRTUOSE：高級訂製服的藝術 #上海灘 #香港時裝薈 #Hong Kong Fashion Fest #風華迴響 – 上海灘三十年 #Art & Culture
More on Fashion

版主留言

Fashion Columnists
More
放大顯示
名廚食譜
Fall in Fall

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk