香港時裝薈：上海灘30週年回顧展、Couture Reverie高訂服裝展覽、Motifx流行紋化，看本地時尚足跡

在香港這個彈丸之地，時尚、創意、文化就如不同齒輪，拼湊出獨有的城市風貌。

由政府聯同不同設計文化機構合辦的「香港時裝薈」（Hong Kong Fashion Fest），以不同類型的節目和展覽，推廣本地時尚文化，當中最為人熟悉的，想必是日前雲集國際巨星如木村光希Kōki、2NE1成員CL、英國超模Jourdan Dunn，還有大家熟悉的奧運自由式滑雪冠軍谷愛凌的時尚活動。

活動為私人酒會，未能親眼欣賞巨星風範，不過若是對時尚產業有興趣，自不能錯過香港時裝薈的其他活動。雖然是次盛事已展開一段時間，但仍有各式精彩展覽散落於城市各落，同樣值得一去。

風華迴響 – 上海灘三十年

1994年創立的奢侈品牌上海灘，轉眼本年已踏入30週年，在這值得紀念的一年，品牌回到誕生地香港、藉香港時裝薈這個盛事，舉辦回顧展。

展覽展出數百件上海灘品牌典藏精品、分成薑花時光隧道、名人館、上海灘珍奇櫃等區域，在場所設的FabriX AR數碼技術更能讓參觀者親身試經典單品，探索品牌獨有、融入當代視野的「中國風」美學。

為隆重其事，品牌亦特別邀請了合作多時的內地著名女攝影師陳漫，於12月15日主持座談會，分享從2012年的經典宣傳照至2024秋冬系列設計，回憶多年來創意合作的點滴，不容錯過。

風華迴響 – 上海灘三十年

日期：即日至2024年12月15日

時間：11am - 8:pm

地址：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方2/F Qube

費用：免費

上海灘 x 中國攝影師陳漫座談會

日期：2024年12月15日

時間：5pm-6pm

地點：中環鴨巴甸街35號PMQ元創方地面廣場

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