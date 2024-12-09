謝安琪Kaytiquette聯乘The Korner！別注秋冬系列：從經典牛津鞋到Loafers，重新定義法式優雅美學

還記得當年因《鍾無艷》一曲認識謝安琪，二十年一路走來，從樂壇天后回歸成獨立歌手、至推出個人品牌Kaytiquette，她的每個新嘗試也讓人驚喜。踏入2024年末，Kay再次為Kaytiquette這本生活小書記下新的篇章，同賀出道20周年。

這次，Kaytiquette和本地鞋履品牌The Korner合作，推出「Kaytiquette 跟我走」聯乘鞋履系列，向早年作品《跟我走》致敬的同時，感謝歌迷多年來的相伴。鞋履系列選用環保皮革及天然針織為主要物料，設計加入法式雕花設計和荷葉邊元素，注重剪裁與質感，揉合日系風格，強調簡潔舒適，呼應Kaytiquette的優雅個性。

四款鞋款的名字來自Kay 首支派台歌《姿色分子》中的歌詞 「貝特馬莉亞麗塔艾美或翠斯」，Aimee Heel Boots在皮革上飾以高貴絨面荷葉邊，能輕易配搭法式風格長裙或慵懶褲裝，尖頭設計更是優雅大方。Bettie Oxfords 則以舒適經典的圓頭牛津鞋Karin Oxfords 作為原型，加入代表Kaytiquette和The Korner的雙K鏤空雕花設計，抹上一絲優雅感，黑白兩色適合日常穿搭，是不過時的經典款式。

至於Tracie Mules則使用環保針織材質，柔軟透氣，設計重點落在3.5cm的跟高，不需用力打扮已充滿時尚感，是日常上班的好選擇；Mariah Loafers是編輯的推介款式，鞋面的絨面風琴荷葉邊的設計，為樂福鞋添上靈動感，高貴優雅。

系列即日起於The Korner全線門市及官方網店限量發售，如正為今個秋冬物色新鞋子，不妨有空去看看！

查詢／購買：The Korner